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Türkiye
TRT Haber 15.04.2025 00:42

Meteoroloji'den 27 il için sarı kodlu uyarı

Yurdun büyük kısmı soğuk havaya teslim. Doğu'da kar, iç kesimlerde de don riski var. Meteoroloji 27 il için sarı kodlu uyarı yayımladı; 18 ilde zirai don olayı, 9 ilde de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Perşembeden sonra ise güneş yüzünü gösterecek ve sıcaklık artacak.

Meteoroloji'den 27 il için sarı kodlu uyarı
[Fotoğraf: Arşiv]

Yurdun büyük bölümü soğuk havanın etkisi altında.

Doğuda kar yağışı sürerken, iç kesimlerde zirai don riski devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

İç Anadolu, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde; 18 ilde gece ve sabah saatlerinde zirai don bekleniyor.

Özellikle üreticilerin dikkatli ve tedbirli olması isteniyor. Doğu Anadolu'da ise Hakkari, Van ve Bitlis'in aralarında olduğu 9 ilde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Meteoroloji'den 27 il için sarı kodlu uyarı

Perşembeden itibaren sıcaklık artacak

Salı gecesine kadar bölgede buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Sıcaklıklar yurt genelinde perşembeden itibaren artacak. Üç büyük ilde de bahar etkisini hissettirecek.

Ankara'da hafta sonuna kadar yağış beklentisi yok, termometreler 22 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'da cuma gününden itibaren yağmurlu hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 20 derece civarında olacak.

İzmir'e ise güneş hakim; yağış beklenmiyor, sıcaklık 27 dereceye kadar yükselecek.

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