Meteoroloji'den 27 il için sarı kodlu uyarı

Yurdun büyük bölümü soğuk havanın etkisi altında.

Doğuda kar yağışı sürerken, iç kesimlerde zirai don riski devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

İç Anadolu, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde; 18 ilde gece ve sabah saatlerinde zirai don bekleniyor.

Özellikle üreticilerin dikkatli ve tedbirli olması isteniyor. Doğu Anadolu'da ise Hakkari, Van ve Bitlis'in aralarında olduğu 9 ilde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Perşembeden itibaren sıcaklık artacak

Salı gecesine kadar bölgede buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Sıcaklıklar yurt genelinde perşembeden itibaren artacak. Üç büyük ilde de bahar etkisini hissettirecek.

Ankara'da hafta sonuna kadar yağış beklentisi yok, termometreler 22 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'da cuma gününden itibaren yağmurlu hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 20 derece civarında olacak.

İzmir'e ise güneş hakim; yağış beklenmiyor, sıcaklık 27 dereceye kadar yükselecek.