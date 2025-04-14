Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

İsmet B. idaresindeki otomobil, Alparslan Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde Durdu Güven idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Durdu Güven ile aynı araçta bulunan Buket Candemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar, ambulanslarla Afşin ve Elbistan'daki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan Mehmet Güven ise hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.