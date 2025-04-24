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Türkiye
TRT Haber 24.04.2025 06:57

Meteoroloji'den 20 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da 20 ilde beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den 20 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Kesimi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Kuvvetli yağış beklenen Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Sivas, UşakKarabük, kuvvetli rüzgar beklenen Bitlis, Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
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