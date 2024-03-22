Puslu 2.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 22.03.2024 09:25

Meteoroloji'den 13 ile uyarı: Kar, sağanak ve çığ tehlikesine dikkat

Yurdun güneydoğusunda beklenen karla karışık yağmur ve çığ tehlikesi nedeniyle 13 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den 13 ile uyarı: Kar, sağanak ve çığ tehlikesine dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Manisa çevreleri dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların, Rize, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri Elazığ’ın doğu, Muş’un güney ve batı ilçelerinde kuvvetli, Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ile zamanla Van'ın güneyinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Öte yandan, karla karışık yağmur beklenen, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Muş, Siirt, Tunceli, Batman ile sağanak beklenen Mardin için "sarı", karla karışık yağmur ve çığ tehlikesi beklenen, Bitlis, Hakkari, Van ve Şırnak için "turuncu" kodla uyarıda bulunuldu.

Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji'den 13 ile uyarı: Kar, sağanak ve çığ tehlikesine dikkat

Sıcaklıkların batı kesimler ile Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
 

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı daha huzurlu bir yüzyıl yapacağız
10:57
Kapasite kullanım oranı martta geriledi
10:55
Reel Kesim Güven Endeksi martta arttı
10:48
ABD, Gazze'nin kuzeyine 80 paket insani yardımı havadan indirdi
10:47
Brent petrolün varil fiyatı 85,25 dolar
10:45
Ocak ayı dış ticaret endeksleri açıklandı
BM: Haiti'de 5,5 milyon kişi insani yardıma muhtaç
BM: Haiti'de 5,5 milyon kişi insani yardıma muhtaç
FOTO FOKUS
Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu
Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ