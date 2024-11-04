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Türkiye
TRT Haber 04.11.2024 06:24

Meteoroloji uyardı: Yeni haftada sıcaklıklar azalacak

Yeni haftada hava sıcaklıkları birkaç derece azalacak. Yurdun kuzey ve güneydoğusunda yağışlar devam edecek. Uzmanlar, iç bölgelerde sıcaklıktaki azalma sonrası zirai don riskine karşı uyarıyor..

Meteoroloji uyardı: Yeni haftada sıcaklıklar azalacak

Türkiye yeni haftaya yağış uyarısıyla başladı.Sıcaklıklar birkaç derece azalacak. Yağışlar pazartesi günü yurdun kuzey ve güneydoğusunda devam edecek.

Haftanın ilk günü Hatay, Diyarbakır, Mardin ve Hakkari ile Artvin ve Rize çevresinde yağış bekleniyor.

Meteorolojiye göre Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Karadeniz bölgesinde rüzgarın kuzeyli yönlerden etkili olması bekleniyor.

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Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

3 büyükşehirde hava nasıl olacak?

Ankara'da hafta boyunca hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklık birkaç derece azalacak. Başkentliler gece saatlerinde 0 dereceyi görecek. Valilik zirai don riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

İstanbul’da ise hava hafta boyunca parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 9 ila 15 derece civarında seyredecek. Yeni haftada İzmir'de de yağış yok. Sıcaklık 20 ila 23 derece olacak. 

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