Meteoroloji uyardı, kar bekleniyor: İşte bölge bölge tahminler
Meteoroloji 11 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in bazı bölümlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Doğu bölgelerinde ise yağmur ve kar yağışı beklentisi var.
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Bölge bölge hava durumu
Marmara
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Çanakkale 18°C Parçalı ve az bulutlu
İstanbul 18°C Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 18°C Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli 19°C Parçalı ve az bulutlu
Ege
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Afyonkarahisar 17°C Az bulutlu
Denizli 21°C Az bulutlu
İzmir 21°C Az bulutlu ve açık
Muğla 20°C Az bulutlu ve açık
Akdeniz
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Adana 26°C Parçalı ve çok bulutlu
Antalya 24°C Az bulutlu ve açık
Hatay 23°C Parçalı ve çok bulutlu
Isparta 19°C Az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Ankara 17°C Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 17°C Parçalı ve az bulutlu
Kayseri 13°C Parçalı ve az bulutlu
Konya 15°C Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Bolu 16°C Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu 15°C Parçalı ve az bulutlu
Sinop 17°C Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 15°C Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Artvin 14°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Samsun 16°C Parçalı bulutlu
Tokat 15°C Parçalı bulutlu
Trabzon 15°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin genelinin aralıklı yağmurlu, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Elazığ 14°C Parçalı ve çok bulutlu
Erzurum 8°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Kars 9°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Van 10°C Parçalı ve çok, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.
Diyarbakır 16°C Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep 17°C Parçalı ve çok bulutlu
Siirt 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Şanlıurfa 19°C Parçalı ve çok bulutlu
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