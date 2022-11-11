Menteşe ilçesi Kızıldağ mevkiinde ilerleyen sürücü İ.Ç, manzaraya bakmak için araçtan indi.

Bir süre sonra otomobilden alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisi ile alevler kısa sürede tüm otomobili sardı.

İ.Ç. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayda otomobil küle dönerek kullanılamaz hale gelirken, yangının otomobili elektrik tesisatından çıktığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.