Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 02:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elektrik tesisatından çıkan yangın aracı küle çevirdi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otomobil aniden alev aldı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın, otomobili küle çevirdi.
Menteşe ilçesi Kızıldağ mevkiinde ilerleyen sürücü İ.Ç, manzaraya bakmak için araçtan indi.
Bir süre sonra otomobilden alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisi ile alevler kısa sürede tüm otomobili sardı.
İ.Ç. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Olayda otomobil küle dönerek kullanılamaz hale gelirken, yangının otomobili elektrik tesisatından çıktığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
Sıradaki Haber
Karşı şeride geçen tır önce otomobile sonra durağa çarptı: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz