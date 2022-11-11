Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 09:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asker uğurlama konvoyundaki tehlikeli yolculuk kamerada
[Fotograf: DHA]
Adana'da asker uğurlama konvoyundaki hafif ticari araçta bulunan 6 kişinin canlarını hiçe saydığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.
Merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde asker uğurlama konvoyunda yer alan hafif ticari araçtaki 6 kişi, kapısı açık bagajda ve aracın camından sarkarak yolculuk yaptı.
Başka araçta bulunan bir kişi de, cep telefonu kamerasıyla tehlikeli yolculuğu kayda aldı.
Görüntü boyunca yolculuğun tehlikeli şekilde devam ettiği görüldü.
Etiketler: Adana
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