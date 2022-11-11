Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 01:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de 2 gün önce kaybolan çocuk sağ bulundu
[Fotograf: AA]
Balıkesir'in Havran ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan zihinsel engelli çocuk ormanlık alanda sağ olarak bulundu.
2 gün önce kırsal Küçükşapçı Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve zihinsel engeli bulunduğu öğrenilen 11 yaşındaki Alparslan Akgün bir daha geri dönmedi.
Çocuğun babası Ersin Akgün'ün ihbarı üzerine mahalleye sevk edilen Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile jandarma ekipleri bölgede arama yaptı.
Ekipler çocuğu bugün öğle saatlerinde yaşadığı mahallenin yakınlarındaki Büyükşapçı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda buldu.
Jandarma ekiplerince yiyecek ikram edilen çocuk tedbir amacıyla Havran Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Etiketler: Balıkesir
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