Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 00:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da kar yağışı: Yollar beyaza büründü
[Fotograf: DHA]
Van Bahçesaray'da etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sürücülerin, yola zincirsiz çıkmaması uyarısında bulunuldu.
Van- Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.
Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede etkili olan sis de sürücülere zor anlar yaşattı.
Karayolları'na bağlı karla mücadele ekipleri de yolda herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için çalışmalara başladı.
[Fotoğraf: DHA]
Ekipler, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Etiketler: Kar Yağışı Van
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