Van- Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede etkili olan sis de sürücülere zor anlar yaşattı.

Karayolları'na bağlı karla mücadele ekipleri de yolda herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için çalışmalara başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Ekipler, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.