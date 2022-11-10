Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 22:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de 2 terör sığınağı imha edildi
Tunceli'de, teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 adet sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.
Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak tespit etti.
Sığınaklarda 3 telsiz, 192 örgütsel kitap, 100 metre sera naylonu, 2 soba, 200 neşter, 161 pil, ısıtıcı, banyo kazanı ve çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Sığınaklar güvenlik güçlerince kullanılmaz hale getirildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Tunceli Terörle Mücadele
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