Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 22:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 25 gözaltı
Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 4-10 Kasım'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 26,05 gram eroin, 1 kilo 58 gram sentetik uyuşturucu, 43,06 gram esrar ve 15 hap ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Şüphelilerden 6'sı hakkında "uyuşturucu ticareti", 19'u hakkında "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Van
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