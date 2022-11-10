Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 20:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Bursa'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 63 tutuklama
Bursa'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 99 şüpheliden 63'ü tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında;, 7 Kasım Pazartesi günü İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 70 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda, 99 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Şüphelilerden 63’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 33 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor.
Etiketler: Bursa Uyuşturucu
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