Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 19:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Ankara'da Afganistan uyruklu 5 kişi bir evde ölü bulundu
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde, Afganistan uyruklu 5 kişi, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlattı.
Örnek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekiplerinin ise olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
Etiketler: Ankara Afganistan
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