Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 18:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da midibüs sulama kanalına devrildi: 12 yaralı
[Fotograf: DHA]
Adana'da, tarım işçilerini taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak boş sulama kanalına devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
İsmail Gerçek idaresindeki midibüs, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu DSİ'ye ait boş sulama kanalına devrildi.
Kazada, araçta bulunan 12 tarım işçisi yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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