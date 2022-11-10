İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' suçu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, M.S. (40) ve F.T. (38) isimli şüphelilerin sıkça kullanılan ürün alım satımı yapılan internet siteleri üzerinden ucuz ürün ilanları verdiğini tespit edildi.

Vatandaşların da bu ilanlara inanarak ürünleri satın almak için şüphelilerin belirtmiş olduğu banka hesap numaralarına kapora gönderdiğinin anlaşılması üzerine şüphelilerin hesap hareketleri incelendi. Şüphelilerin, ülke genelinde yaklaşık 1057 mağdurdan toplamda 873 bin TL gelir elde ettiği belirlendi.

Şüpheli M.S. (40) ve F.T. (38), sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.