Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda tomruk yüklü kamyon devrildi: Trafik aksadı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde devrilen tomruk yüklü kamyon trafiği aksattı.
Erkan Yirmibeş idaresindeki tomruk yüklü kamyon Anadolu Otoyolu, Düzce kesimi, Ankara istikameti, Otluoğlu mevkisinde devrildi.
Kazada kamyon sürücüsü yara almazken otoyolda trafik aksadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve emniyet ekipleri güvenlik şeridi çekerek trafik akışını 2 şeritten sağladı.
[Fotoğraf: AA]
Kaza nedeniyle otoyola dökülen araç parçaları temizlendikten sonra trafik normale döndü.
Etiketler: Düzce Trafik Kazası
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