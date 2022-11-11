Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 00:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde sürücü ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada araçlarla bulunan ve yaralanan Serkan Ö, Ali S, Emine S, Fatma A, Fırat A. ile Belinay A, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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