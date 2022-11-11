Antakya Mobilya İhtisas Sanayi Sitesi'nde (MOBSAN) faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Fabrikanın kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]