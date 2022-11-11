Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 03:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da mobilya fabrikasında yangın
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken fabrika kullanılamaz hale geldi.
Antakya Mobilya İhtisas Sanayi Sitesi'nde (MOBSAN) faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Fabrikanın kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
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