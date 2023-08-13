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Türkiye
AA 13.08.2023 00:27

Meteor yağmurunu izlemek isteyenler rasathanede buluştu

Gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen Perseid meteor yağmurunu Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde gözlemledi.

Meteor yağmurunu izlemek isteyenler rasathanede buluştu
[Fotograf: AA]

Ankara Üniversitesi'nin İncek'teki rasathanede düzenlediği etkinliğe, gökyüzü meraklıları yoğun ilgi gösterdi.

Rasathanenin bulunduğu alanda toplanan yaklaşık 1000 katılımcı, havanın kararmasıyla teleskoplar önünde uzun sıra oluşturdu.

Meteor yağmurunu izlemek isteyenler rasathanede buluştu

Akademisyenler ve astronomi öğrencileri eşliğinde kubbe binasındaki ve bahçedeki teleskoplarla Satürn gözlemi yapan astronomi meraklıları, daha sonra çıplak gözle görülebilen "Perseid meteor yağmuru"nu izledi.

Rasathane kampüsü içindeki müzeyi de ziyaret eden katılımcılar, bilimsel gözlemler sırasında kullanılmış gözlem araçlarını inceleme fırsatı buldu.

Meteor yağmurunu izlemek isteyenler rasathanede buluştu

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