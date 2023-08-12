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Türkiye
AA 12.08.2023 23:42

Marmara ve Kuzey Ege denizleri için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege denizleri için fırtına uyarısı yaptı.

Marmara ve Kuzey Ege denizleri için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın 09.00-23.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, Marmara ve Kuzey Ege denizlerinin kuzeyinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​

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Marmara Bölgesi Ege Denizi
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