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Türkiye
AA 12.08.2023 22:33

Adıyaman'da iki ayrı traktör kazası: 16 yaralı

Adıyaman'ın Tut ve Besni ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı traktör kazasında 16 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki ayrı traktör kazası: 16 yaralı
[Fotograf: DHA]

M.D. idaresindeki traktör, Tut ilçesinin Köseli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile römorkta bulunan 7 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Tut Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elif Ağlamaz'ın durumu ciddiyetini koruyor.

Adıyaman'da iki ayrı traktör kazası: 16 yaralı

Besni ilçesinin Kızılin köyü yakınlarında ise M.B. idaresindeki traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile römorkta bulunan 7 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumları iyi.

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Adıyaman Trafik Kazası
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