Adıyaman'da iki ayrı traktör kazası: 16 yaralı

M.D. idaresindeki traktör, Tut ilçesinin Köseli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile römorkta bulunan 7 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Tut Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elif Ağlamaz'ın durumu ciddiyetini koruyor.
Besni ilçesinin Kızılin köyü yakınlarında ise M.B. idaresindeki traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile römorkta bulunan 7 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumları iyi.