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Türkiye
AA 28.11.2024 03:50

Meryemana Tabiat Parkı'na HSG kurulacak

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryemana Tabiat Parkı'nda, girişlerdeki yoğunluğu azaltmak maksadıyla Hızlı Geçiş Sisteminin kurulması için çalışmalar başladı. 1 Ocak 2025 tarihine kadar alana girişlerde ücret alınmayacak.

Meryemana Tabiat Parkı'na HSG kurulacak

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Selçuk ilçesindeki Meryemana Evi yakınında yer alan 7 bin 491 metrekarelik alanın 1997'de otopark olarak kullanılmak üzere Selçuk Belediyesi'ne tahsis edildiği kaydedildi.

Selçuk Belediyesine, izin süresi bitimi sonunda otoparkın genel müdürlüğe devredilmesi gerektiğinin tebliğ edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 günlük verilen süre sonunda otopark Selçuk Belediyesi tarafından geri verilmemiştir. Mevcut alan 27.11.2024 tarihinde teslim alınabilmiştir. Hemen ardından sahanın genel temizliği ve güvenliği için kurumumuz personeli görevlendirilmiştir.

1 Ocak'a kadar kadar alana girişlerden herhangi bir ücret alınmayacak

Kurumumuzca Meryemana Tabiat Parkı'nda vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çevre düzenleme, bakım onarım ve girişlerdeki yoğunluğu azaltmak maksadıyla HGS sisteminin kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Söz konusu çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmakta olup, bu kapsamda 1 Ocak 2025 tarihine kadar alana girişlerde herhangi bir ücret alınmayacaktır."

Bazı medya organlarında işletmenin kuruma devrinden sonra fiyatların arttığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, "Söz konusu haberlerde geçen ücret tarifesi 22 Mart'ta idarece onaylanan 2024 Korunan Alan Ücret Tarifesi kapsamında belirlenen bedeller olup alanın devredilmesinden sonra yapılan bir çalışma değildir." ifadeleri yer aldı.

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