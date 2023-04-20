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Türkiye
AA 20.04.2023 03:44

Mersin'deki yangında bir itfaiye eri hayatını kaybetti

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan yangının soğutma çalışması sırasında tavanın çökmesi sonucu bir itfaiye eri yaşamını yitirdi.

Mersin'deki yangında bir itfaiye eri hayatını kaybetti

Mersin Sanayi Sitesi'nde, dün akşam mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında tavan çöktü.

Göçük altında kalanların olduğunun bildirilmesi üzerine yangın yerindeki bazı ekipler duruma müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu itfaiye eri Nazmi Çelikkaya'nın (30) cansız bedeni enkaz altından çıkartıldı.

4 kişinin daha yıkıntıların altında olduğunu değerlendiren ekiplerin arama kurtarma çalışması sürüyor.

Mersin'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Mersin'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, marangoz işletmelerinin olduğu kısımda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını söyledi.

"Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor"

Bölgeye ilgili birimlerin hemen intikal ettirildiği dile getiren Pehlivan, şöyle devam etti:

"Ekipler tarafından gerekli önlemler alındı. O sırada yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinden Nazmi Çelikkaya itfaiye personeli orada oluşan göçüğün altında kaldı. Biraz önce cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye personelimize Allah'tan rahmet diliyorum. Özveriyle görevini yaparken hayatını kaybetti. Yangında 4 kişiye de ulaşılamadığı bilgisi geldi. Şu an kesin bir şey söyleyemiyoruz. Orada soğutma çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biraz öncede ilgili arkadaşlarımızla baktık. Onları da arzu ediyoruz ki canları sağ şekilde ulaşalım. Şu an net bir şey söyleyemiyoruz. Yakınlarıyla da görüştük. Şu anda elimizdeki bilgi 4 kişinin o yangının meydana geldiği dükkanda olduğu. Çalışma esnasında alevlerin bir anda etrafa yayılması söz konusu. O vatandaşlarımıza da ulaşmak için ekiplerimiz çalışmalarını kesintisiz sürdürecek."

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