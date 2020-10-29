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Mersin'de yolcu minibüsüyle traktör çarpıştı: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yolcu minibüsüyle traktörün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Tarsus ile Çamlıyayla ilçeleri arasında yolcu taşıyan Ahmet A'nın kullandığı minibüsle İbrahim Y. idaresindeki traktör, Kızılalan mevkisinde çarpıştı.
Kazada minibüsteki 7 yolcuyla traktör sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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