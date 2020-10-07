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Mersin'de yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, hafif ticari araçla çarpışarak devrilen şehir içi yolcu minibüsündeki 3 kişi yaralandı.
Öztürk Ö'nün kullandığı şehir içi yolcu minibüsü ile Tuna E. yönetimindeki hafif ticari araç, Akdeniz ilçesi İnönü Bulvarı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Mersin minibüs kazası Toros Devlet HastanesiSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 13:51
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