Haber Giriş: Kaynak: DHA
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'de polis ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlar yaptı.
Operasyonda, M.Ö., B.B., E.Ö., A.K., A.Ö., N.A., T.B., B.S., M.T., C.A., D.K., E.S., O.H. ve D.S.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 85,5 gram bonzai, 350 sentetik uyuşturucu hap, 131 ecstasy hap ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen bin 470 lira ele geçirildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: uyuşturucu Tarsus operasyon MersinSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 12:21
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