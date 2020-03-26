Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da 2 bin 500 litre kaçak dezenfektan ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kaçak üretilen 2 bin 500 litre dezenfektan ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi'ndeki Keresteciler Sanayi Sitesi'nde temizlik malzemeleri üretilen iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda kaçak üretilerek 1 ve 1,5 litrelik bidonlara doldurulmuş, piyasaya sunulmaya hazır 2 bin 500 litre dezenfektan bulundu.
Dezenfektanlara el koyan ekipler, iş yeri sahibi G.K. hakkında adli işlem başlattı.
Etiketler: salgın koronavirüs dezenfektanSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 11:26
Sıradaki Haber
Adana'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Yükleniyor lütfen bekleyiniz