Haber Giriş: Kaynak: DHA
Adana'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Ele geçirilen 74 parça tarihi eser incelenmek üzere müze müdürlüğüne teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Karataş'ın Bahçe Mahalle Mezarlığı girişinde kontrol ve denetim yaptı. Denetimlerde jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu Y.Ö.'nün üzerinde arama yapıldı.
Aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Roma ve Bizans dönemine ait 66 sikke, 3 yüzük ve 5 objeden oluşan toplam 74 tarihi eser ele geçirildi.
Savcılığın talimatıyla Y.Ö. hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen eserler incelenmek üzere Adana Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: tarihi eser operasyon jandarma AdanaSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 12:00
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