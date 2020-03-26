Gram altın 2020 ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? 26 Mart güncel altın fiyatları...

Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Bölgede parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

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