Haber Giriş: Kaynak: AA
Marmara'da sıcaklık azalıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olması beklenen Marmara Bölgesi'nde rüzgarın kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.
Bölgede parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.
Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
Etiketler: rüzgar meteoroloji Marmara Bölgesi hava durumu bulutSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 11:57
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