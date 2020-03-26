Haber Giriş: Kaynak: AA
Denizli polisinden koronavirüs takibi
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de iddiaya göre öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye giden bir kişi, test sonuçlarını beklemeden kaçtı. Peşine polis düştü. Polis ve sağlık ekipleri tarafından ikna edilen şahıs, ambulansla tekrardan hastaneye götürüldü.
Alınan bilgiye göre, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu Denizli Devlet Hastanesinde test sonucunu bekleyen Murat E'nin kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi nedeniyle özel kıyafetler giyerek arama çalışması yaptığı sırada Murat E'yi Sırakapılar Mahallesi Örnek Caddesi'nde yürürken buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, söz konusu kişiyi ambulansa alarak hastaneye götürdü.
Murat E. kendisini görüntülemeye çalışan gazetecilere "Ben terörist değilim, Ankara bebesiyim. Sıkıntı yok kardeşim." şeklinde cevap verdi.
Etiketler: koronavirüs salgın covid-19 koronavirüs testiSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 11:49
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