Haber Giriş: Kaynak: AA
Yasağa uymayan gece kulübüne baskın: 20 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı tutulması gereken bir gece kulübüne polis ekipleri operasyon düzenledi. Aralarında kadın ve erkek çalışanlar ile müşterilerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı tutulması geren bir gece kulübünün faaliyetlerine devam ettiği bilgisine ulaştı.
Altıparmak Mahallesi'nde dışarıdan bakıldığında kapalı olarak görülen ve içeriye gizlice müşteri alınan mekana Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği, Ahlak Büro Amirliği ve Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.
Çalışmada, aralarında kadın ve erkek çalışanlar ile müşterilerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.
Gece kulübü ekiplerce kapatılırken, şüpheliler emniyete götürüldü.
Etiketler: koronavirüs gece kulübü covid-19 bursaSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 12:05
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