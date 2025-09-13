Çok Bulutlu 20.1ºC Ankara
Türkiye
AA 13.09.2025 03:07

Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin iki otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
[Fotograf: AA]

Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda S.Ş. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek M.E'.nin kullandığı otomobil ile F.K. idaresindeki otomobile çarptı.

Kazada araçlarda bulunan 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü M.E. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Mersin Trafik Kazası
