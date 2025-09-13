Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda S.Ş. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek M.E'.nin kullandığı otomobil ile F.K. idaresindeki otomobile çarptı.
Kazada araçlarda bulunan 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü M.E. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.