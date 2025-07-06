Açık 27.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.07.2025 19:32

Mersin'de tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.

Mersin'de tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde Yasin Şen'in kullandığı hafif ticari araç, önünde seyreden E.Z.  idaresindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hafif ticari araçtaki Yasin, Zekiye, Yusuf, Fehime ve Mahmut Şen'in yaşamını yitirdiğini, Zeynep Şen'in ise ağır yaralandığını belirledi.

Mersin'de tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Yaralı çocuk, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan tır sürücüsü E.Z, Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yolda güvenlik önlemi alan ekiplerin araçlardaki incelemesi sürüyor.

ETİKETLER
Mersin Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Manavgat'ta aslanın kaçtığı hayvan parkı mühürlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:42
Katil İsrail'in, Gazze'nin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 77 Filistinli öldü
20:57
Trump, sel felaketinde 67 kişinin öldüğü Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etti
19:48
Kırkpınar'da başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı
19:42
İzmir Aliağa'da mera ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında
19:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit olan 5 askerimiz için başsağlığı mesajı
18:46
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı
Bursa'daki ıhlamur ormanlarının verimi yüz güldürdü
Bursa'daki ıhlamur ormanlarının verimi yüz güldürdü
FOTO FOKUS
TCG İstanbul'dan hedefe tam isabet
TCG İstanbul'dan hedefe tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ