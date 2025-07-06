Mersin'de tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde Yasin Şen'in kullandığı hafif ticari araç, önünde seyreden E.Z. idaresindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, hafif ticari araçtaki Yasin, Zekiye, Yusuf, Fehime ve Mahmut Şen'in yaşamını yitirdiğini, Zeynep Şen'in ise ağır yaralandığını belirledi.
Yaralı çocuk, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan tır sürücüsü E.Z, Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Yolda güvenlik önlemi alan ekiplerin araçlardaki incelemesi sürüyor.