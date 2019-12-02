Türkiye
Mersin'de tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı02 Aralık 2019 Pazartesi 13:00 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 13:18
Mersin'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 33 ANA 07 plakalı tır, Yenice-Pozantı mevkiinde Hasan Torlak yönetimindeki 22 AAV 177 plakalı otomobille çarpıştı.
Otomobilde bulunan Hasan Hüseyin Aydın kaza yerinde hayatını kaybetti, Vildan Torlak ve Hasan Torlak ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada kısa süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası tır otomobil Mersin