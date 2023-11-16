Mersin'de terör örgütlerine şafak baskını: 4 gözaltı

Mersin terörle mücadele ekipleri, kentte terör örgütleri DEAŞ, DHKP-C ve THKP-C'ye yönelik çalışma başlattı.

İki aylık teknik ve fiziki takibin ardından terör örgütü üyelerine ait 3 farklı adres tespit edildi. Şafak vakti belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, biri yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Yakalananlar arasındaki terör örgütü DEAŞ mensubunun, yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olduğu, diğer terör örgütü DHKP-C mensubunun da Reyhanlı'daki patlamanın azmettiricisi ile irtibatı bulunduğu belirlendi.