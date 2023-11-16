Çok Bulutlu 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 16.11.2023 08:49

Mersin'de terör örgütlerine şafak baskını: 4 gözaltı

Mersin'de terör örgütleri DEAŞ, DHKP-C ve THKP-C'ye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda biri yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi gözaltına aldı. Yakalananlar arasında yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olan ve Reyhanlı'daki patlamanın azmettiricisi ile irtibatı olan 2 kişi de bulunuyor.

Mersin'de terör örgütlerine şafak baskını: 4 gözaltı

Mersin terörle mücadele ekipleri, kentte terör örgütleri DEAŞ, DHKP-C ve THKP-C'ye yönelik çalışma başlattı.

İki aylık teknik ve fiziki takibin ardından terör örgütü üyelerine ait 3 farklı adres tespit edildi. Şafak vakti belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, biri yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Yakalananlar arasındaki terör örgütü DEAŞ mensubunun, yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olduğu, diğer terör örgütü DHKP-C mensubunun da Reyhanlı'daki patlamanın azmettiricisi ile irtibatı bulunduğu belirlendi.  

ETİKETLER
Mersin Terör Örgütü DEAŞ DHKPC/C
Sıradaki Haber
Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 16 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:00
Edirne'de zehir taciri 5 kişiye gözaltı
08:46
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 50'ye yükseldi
08:40
Yanıltan "kasım indirimleri” reklamlarına 2,7 milyon lira ceza
08:29
"Germiciler" organize suç örgütü çökertildi: 10 tutuklama
08:05
Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 16 gözaltı
07:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'da "Gazze" diplomasisi
Meteoroloji 13 kenti uyardı: Su baskınlarına dikkat
Meteoroloji 13 kenti uyardı: Su baskınlarına dikkat
FOTO FOKUS
Şifa Hastanesi doktoru İsrail saldırısının ardından oluşan hasarı gösterdi
Şifa Hastanesi doktoru İsrail saldırısının ardından oluşan hasarı gösterdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ