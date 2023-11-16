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Türkiye
AA 16.11.2023 06:28

Anadolu Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli viyadükleri üzerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Erkan Çam idaresindeki, Tahir Demirci yönetimindeki, Erhan Şirin kontrolündeki ve Şener Keser idaresindeki otomobiller Darıyeri Hasanbey mevkii 2. Viyadük üzerinde çarpıştı.

Zincirleme trafik kazasında sürücülerden Erhan Şirin ve Tahir Demirci ile araçlarda yolcu olarak bulunan Şükrü Demirel, Çiğdem İçten, Halit İçten ve Dilan Yalçın yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servislerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametine bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.

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