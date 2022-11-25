Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 07:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin'de terör operasyonu: 18 gözaltı kararı
Mersin'de 18 terör örgütü PKK şüphelisinin yakalanması için önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK Silahlı Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
İçlerinde örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilerin de olduğu 18 adrese operasyon düzenlendi.
18 şüpheliye yönelik toplamda 215 polisin katıldığı operasyonel çalışma gerçekleştirildi.
Etiketler: Mersin Terör Örgütü PKK/YPG
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