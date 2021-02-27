Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 20:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de soğuk hava deposunda göçük: 100 ton limon zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan soğuk hava deposunda göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 100 ton limon zarar gördü.
Kırobası Mahallesi'nde bulunan soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.
Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 5 kişiye ait 100 ton limon göçük altında kaldı.
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