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Mersin'de sit alanında kazı yapanlar suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan sit alanında iş makineleriyle kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cambazlı Mahallesi'ndeki arkeolojik ve doğal sit alanı içeresinde define aradığı iddia edilen 3 kişinin bulunduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti.
Ekipler, izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Etiketler: sit alanı kazı mersin silifke Kaçak kazıSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 10:14
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