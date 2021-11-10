Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de orman yangını: Müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gözce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve ekipler yönlendirildi.
Yerleşim yerlerine yakın bir bölgede olan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Mersin Orman Orman Yangını
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