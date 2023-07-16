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Türkiye
AA 16.07.2023 17:58

Mersin'de orman yangını: Bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'de orman yangını: Bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı

​​​​​​​Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye 4 söndürme helikopteri, 30 arazöz, çok sayıda ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle alevlerin, Korucuk ve Çavuşlar mahallelerine sıçradığı bölgeye, itfaiye ekipleri ve iş makineleri de yönlendirildi.

Çavuşlar, Korucuk ve Tepe mahallelerinde bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da bölgeye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yangına karadan müdahale devam ederken, bölgeye yönlendirilen gece görüşlü helikopter de alevlere havadan müdahalede bulunuyor.

Bölgenin sarp arazi yapısı, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

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