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Türkiye
AA 16.07.2023 17:39

Düzce'de otomobil ile kamyonet çarpıştı, 15 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde, otomobil ile Karayolları işçilerini taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 11'i işçi, 15 kişi yaralandı.

Düzce'de otomobil ile kamyonet çarpıştı, 15 kişi yaralandı

Otoyolun Ankara güzergahında seyreden Talat A. idaresindeki otomobil, Kaynaşlı gişeleri mevkisinde, Cemil K. yönetimindeki Karayolları işçilerini taşıyan kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık, jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobildeki 3 kişi ile 10 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobildeki yaralılardan birinin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Güzergahtaki ulaşım ise diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

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