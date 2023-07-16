Fazla yolcu olduğu için taksimetre açmayıp ekstra para isteyen taksiciye ceza

Dün öğle saatlerinde Koza Mahallesi'nden Kumburgaz'a gitmek isteyen 5 vatandaşı ticari taksisine alan R.K. isimli şoför, fazla yolcu olduğunu söyleyerek taksimetreyi açmayıp ekstra para talep etmiş ve pazarlık yapmıştı.

Bunun üzerine yolcular ile şoför arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Bugün konu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemeler sonrası sivil trafik ekiplerince yakalanan sürücü R.K.'ya taşıma sınırının üzerinde yolcu almak maddesinden 341 TL ve ilgili belediyeden alınan taşıma ruhsatının süresinin bittiği halde yolcu taşımacılığı yapmak maddesinden 4 bin 64 TL olmak üzere toplam 4 bin 405 TL idari para cezası uygulandı.

R.K.'nin kullandığı ticari taksi ise trafikten men edildi.