Az Bulutlu 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.02.2024 17:01

Mersin'de minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Mersin'de minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Abdurrahman Karabıyık'ın kullandığı Silifke'den Gülnar'a yolcu taşıyan minibüs ile Kamil Uysal yönetimindeki otomobil, D-400 kara yolunun Işıklı mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki sulama kanalının sığ bölümüne düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, minibüsteki yolculardan Musa Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 2 sürücü ve 11 yolcu ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Bozkurt'un cansız bedeni incelemenin ardından morga götürüldü.

Öte yandan, yaralıların araçlardan çıkarılmasının ardından minibüsün motor bölümü alev aldı. Vatandaşların kanaldan taşıdıkları suyla müdahale ettikleri yangın, bölgeye yönlendirilen arazözle söndürüldü.

ETİKETLER
Mersin Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da 267 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:19
Beyoğlu'nda iki katlı ahşap binada yangın
17:13
İran: Mısır'la normalleşme için gerekli adımların atılması konusunda mutabakata vardık
16:53
İstanbul havalimanlarından taşınan yük miktarı yüzde 17 arttı
16:51
Yunanistan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barışa yönelik çabaları destekleyecek
16:50
Şanlıurfa'da 267 düzensiz göçmen yakalandı
16:47
Beyoğlu'nda 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde bazı meyve ağaçları erken çiçek açtı
Edirne ve Kırklareli'nde bazı meyve ağaçları erken çiçek açtı
FOTO FOKUS
Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ