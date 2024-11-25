Mersin'de karda mahsur kalan 4 çoban kurtarıldı

İlçenin yüksek kesimlerindeki Çivi ve Ballı mahallelerini birbirine bağlayan Karçiv mevkisinde gece saatlerinde hayvanlarıyla dönüş yolunda yoğun kar yağışına yakalanan çobanlar Hidayet Aydın, Faruk Akçelik, Altan Köse ve Mustafa Doğan, bölgedeki bir mağaraya girdi.

Tipi nedeniyle burada mahsur kalan çobanlar, durumu yakınlarına bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Müdürlüğü (AFAD), Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, Büyükşehir ve Mut belediyeleri ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle mağaraya ulaşamadı.

Daha sonra bölgeye paletli ambulans yönlendirildi.

Araçla yola çıkan ekipler, yaklaşık 11 saat sonra mağaraya ulaştı.

Mağarada sığındıkları yerden çıkarılan çobanlar, ambulansa alındı.

Çobanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.