Y.T. yönetimindeki canlı tavuk yüklü kamyon, Erdemli ilçesinin Karyağdı mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seraya devrildi.

Kazada yaralanan ve araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sürücü Y.T. ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazada, çok sayıda tavuk telef oldu. Diğer tavuklar ise işletme sahiplerinin temin ettiği araçlarla götürüldü.