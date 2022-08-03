Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 02:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kamyon seraya devrildi: Çok sayıda tavuk telef oldu
Mersin'de hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü aracı seraya devirdi. Kaza sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazada çok sayıda tavuk da telef oldu.
Y.T. yönetimindeki canlı tavuk yüklü kamyon, Erdemli ilçesinin Karyağdı mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seraya devrildi.
Kazada yaralanan ve araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sürücü Y.T. ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kazada, çok sayıda tavuk telef oldu. Diğer tavuklar ise işletme sahiplerinin temin ettiği araçlarla götürüldü.
Son Haberler
- 03:20
- 02:21
- 01:59
- 02:01
- 01:22
Sıradaki Haber
İstanbul'da asayiş denetimlerine atlı polisler de katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz