Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 01:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de iki ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: DHA]
Eskişehir'de iki hafif ticari aracın kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2’i ağır 4 kişi de yaralandı. Kazanın ardından yaya olarak kaçan sürücü Hasan V., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Fahrettin Kıymaz idaresindeki hafif ticari araç, Kayapınar Mahallesi yakınlarında Hasan Vurucu'nun kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, Fahrettin Kıymaz olay yerinde öldü, aynı araçta bulunan Menderes Şimşek, Mehmet Ali Okay, Ahmet Diler ile Abdulkadir Komrat yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Kaçan sürücü yakalandı
Yaralılardan Ahmet Diler ile Abdulkadir Komrat'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan hafif ticari araç sürücüsü Hasan Vurucu, Yukarıçağlan Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yakalandı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Eskişehir Trafik Kazası
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