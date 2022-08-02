Kent merkezinde bir fabrikada çalışan 28 işçi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti.

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fabrikaya giderek incelemek üzere işçilerin yedikleri yemekten ve içtikleri sudan numune aldı.

Hastaneye başvuran 28 işçiden 26'sının tedavisi tamamlanırken, 2'sinin tedavisi devam ediyor.

Tedavisi süren 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.