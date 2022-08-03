Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 00:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kapıları açık minibüste tehlikeli yolculuk
[Fotograf: İHA]
İstanbul'da seyir halindeki minibüs kapısı açık seyahat etti. Bir yolcunun açık kapı önündeki tehlikeli yolculuğu ise kameralara yansıdı.
Bahçelievler Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntü yürekli ağza getirdi.
İçi yolcu dolu olan minibüs kapısı açık ilerledi. Minibüsün kapı kısmına tutunarak yolculuk eden vatandaşın görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde vatandaşın adeta kapıya kendini siper ederek ilerlemesi, inenlere müsaade etmesi ve ardından tekrar kapının önünde tutunarak tehlikeli yolculuk yapması yer alıyor.
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