Bahçelievler Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntü yürekli ağza getirdi.

İçi yolcu dolu olan minibüs kapısı açık ilerledi. Minibüsün kapı kısmına tutunarak yolculuk eden vatandaşın görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde vatandaşın adeta kapıya kendini siper ederek ilerlemesi, inenlere müsaade etmesi ve ardından tekrar kapının önünde tutunarak tehlikeli yolculuk yapması yer alıyor.